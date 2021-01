Love, Victor

Die Serie spielt in der Welt des bahnbrechenden Films Love, Simon aus dem Jahre 2018, der von Becky Albertallis Roman Nur drei Worte inspiriert wurde. Darin geht es um Victor, einen neuen Schüler an der Creekwood High School, der sich selbst finden möchte, Probleme zu Hause hat, sich an eine neue Stadt gewöhnen muss und mit seiner sexuellen Orientierung hadert. Als ihm alles zu viel wird, bittet er Simon, ihm zu helfen, die Hochs und Tiefs der Highschool-Zeit zu überstehen.