Belle – 15. Oktober

Belle aus „Die Schöne und das Biest“ ist in einem markanten gold-schwarzenBallkleid bereit für den Ball. Wir haben Belle noch nie in diesen Farben gesehen. Sie strahlt nur so vor königlicher Eleganz. Die schwarze Unterlage hat Rosendetails, die das ganze Kleid hinaufgehen. Zus#ätzlich ist das Kleid mit goldenen Stofffalten verziert, die mitEdelsteindetails besetzt sind, um die Rose darzustellen, die für ihre Geschichte so wichtig ist. Belles große Maske verweist auf das Biest undnoch einmal auf die Rose aus ihrer Geschichte, um ihren Look zuvervollständigen.