Pixar

Pixar ist vom ersten Tag an ein Teil von Disney+. Tauche direkt ein in diese Welt großartiger Charaktere, atemberaubender Animation und einzigartiger Geschichten. Starte von der Poleposition in die rasante Action von Radiator Springs in "Cars" oder schwimme in "Findet Nemo" mit den liebenswürdigsten Clownfischen Nemo und Marlin sowie ihrer unvergesslich vergesslichen Freundin Dorie in den Tiefen des australischen Ozeans. Es gibt auch exklusive Disney+ Pixar Originals zu entdecken, wie „Forky hat eine Frage“ und die von Pixar Filmemachern und Künstlern produzierten Kurzfilmserien "Sparkshorts". Mit einer großen Auswahl an Pixar Filmen und neuen Disney+ Originals findest du alles von Pixar an einem Ort.