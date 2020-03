Welche Geräte und Plattformen werden von Disney+ unterstützt?

Disney+ unterstützt Mobilgeräte, Internetbrowser, Spielkonsolen, Set-Top-Boxen und Smart TVs. Für weitere Informationen besuche bitte das Hilfe-Center.

Welche Apple- und Android-Mobilgeräte werden von Disney+ unterstützt?

Du kannst Disney+ auf Deinem Apple-Gerät streamen, solange es auf iOS 11 oder höher läuft.



Du kannst Disney+ auf jedem Android-Telefon oder Android-Tablett streamen, das OS 5.0 (Lollipop) oder höher unterstützt.



Kann ich Disney+ auf Xbox One und PlayStation 4 sehen?

Du kannst Disney+ auf Xbox One, Xbox One S, Xbox One und PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim und PlayStation 4 streamen. Lade dazu die App im App-Store Deiner Konsole herunter.

Kann ich Chromecast verwenden, um Disney+ zu sehen?

Du kannst aus einem Chrome-Webbrowser, aus Google-Chromecast-Geräten und anderen übertragen. Für weitere Informationen besuche bitte das Hilfe-Center.



Kann ich Apple TV / Amazon FireTV nutzen, um Disney+ zu sehen?

Wenn Du bei AppleTV ein ATV der vierten Generation oder höher oder ein tvOS 11.0 oder ein höheres ATV 4K nutzt, wird es funktionieren. Andere Modelle werden derzeit nicht unterstützt.



Bei Amazon FireTV kannst du über jedes beliebige FireTV-Gerät/Smart-TV streamen. Gehe dazu einfach auf den App-Store Deines Geräts und lade die Disney+ App herunter.