Verzaubernde Schreibwaren

Wenn unsere bösen, coolen Kostüme nicht so ganz das sind, wonach du suchst, dann sieh dir die große Auswahl an herrlich bösen „Descendants“-Produkten an, die bereit liegen, um deinem Alltag einen Hauch von Auradon zu verleihen.

Schreibe geheime Zaubersprüche, hinterhältige Wünsche oder verträumte Tagebucheinträge in eines unserer durch „Descendants“ inspirierten Notizbücher. Lasse einen goldenen feuerspeienden Drachen deine wirkungsvollste Magie bewachen oder hol dir Audreys verträumtes Tagebuch mit goldenem Schriftzug, Strassakzenten und Lesezeichen – perfekt für jede Möchtegern-Prinzessin.

Für noch mehr Ärger empfehlen wir das Schreibwaren-Set von „Descendants“, komplett mit Notizbuch „I make the rules“, fünf Haftnotizblöcken und dekorativem Stift. Das Schreiben von bösen Zaubersprüchen war noch nie so cool!