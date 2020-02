Der König der Löwen Kleidung

Mit diesem von 'Der König der Löwen' inspirierten Spirit Jersey bringst du deine Begeisterung für das geweihte Land zum Ausdruck. Das fröhliche Motiv hebt mit Sicherheit die Laune und lässt dich deine Sorgen vergessen. Wie wär’s zur Feier des Kinostarts von „Der König der Löwen“ mit diesem T-Shirt des Filmplakats, auf dem Simba in die Fußstapfen von Mufasa tritt? Ein schickes Sommeraccessoire wäre diese von Simba inspirierte Halskette mit Zitat aus dem Film. Oder was hältst du von der „König der Löwen“ Tasche aus Kunstleder mit dem Logo des Films? Perfekt, um all dein Sommerzubehör darin unterzubringen.