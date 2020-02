Disney+ wird dir Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und noch vieles mehr bringen, alles an einem Ort. So kannst duauch ab dem 24. März die top Serie 'The Mandalorian' streamen. Zeitlich eingeordnet spielt die epische Geschichte nach dem Untergang des Imperiums und vor der Entstehung des Ersten Ordnung. Inhaltlich folgt die Serie den Abenteuern eines einsamen Revolverhelden in den Außenbezirken der Galaxis, weit entfernt von der Autorität der Neuen Republik.