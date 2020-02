Babyrasseln

Es ist Spielzeit! Sorge mit einer sanften Disney-Rassel für Unterhaltung. Hilf gemeinsam mit Winnie Puuh und seinen Freunden mit, Tränen zu vergessen. Und last but not least die Steiff-Rasseln mit Micky Maus und Minnie Maus. Diese charmanten Freunde mit aufgestickten Details sind mit ihren Pastellfarben ein bezauberndes Accessoire für jedes Kinderzimmer.