1.

Chip und Chap: Das Leben im Park S1 E5

Dug-Tage S1 E1-5

Marvel Studios Legends S1 E10

Monster bei der Arbeit S1 E9

Scott & Huutsch S1 E7

What If...? S1 E4

Bob's Burgers S11 E2 (Star)

Das eine Wort: Feyenoord S1 E1 (Star)

Grey's Anatomy S17 E16-17 (Star)

Grown-ish S3 (Star)

Seattle Firefighters - Die jungen Helden S4 E16 (Star)

3.

Happier Than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles

Das A-Team - Der Film (Star)

Der bewegte Mann (Star)

Entgleist (2005) (Star)

The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten (Star)

Spike Lee’s Spiel des Lebens (Star)

Eine zweite Chance (Star)