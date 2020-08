Alles, was im September auf Disney+ läuft

Mulan

Die gefeierte Filmemacherin Niki Caro erweckt die epische Geschichte von Chinas legendärer Kriegerin in Disneys MULAN zum Leben. Eine furchtlose junge Frau setzt aus Liebe zu ihrer Familie und ihrem Land alles aufs Spiel, um eine der größten chinesischen Kriegerinnen aller Zeiten zu werden. Als der Kaiser von China ein Dekret erlässt, das besagt, dass sich ein Mann aus jeder Familie dem Kaiserlichen Heer verpflichten und das Land gegen Eindringlinge aus dem Norden verteidigen muss, geht Hua Mulan, die älteste Tochter eines angesehenen Kriegers, anstelle ihres kriegsversehrten Vaters. Als Mann verkleidet muss Hua Mulan, die sich nunmehr Hua Jun nennt, viele Hindernisse überwinden, Prüfungen bestehen und sowohl eine innere Stärke entwickeln und sie sich zu Nutze machen als auch ihr wahres Potential erkennen. Es ist eine monumentale Reise, die aus ihr eine angesehene Kriegerin macht und durch die sie sich den Respekt eines dankbaren Volks – und eines stolzen Vaters – verdient.



Sei als erstes dabei: Mulan zu streamen. Ab 4. September kannst du als Disney+ Abonnent mit dem VIP-Zugang Mulan ansehen. Der VIP-Zugang auf Disney+ ist für eine einmalige, zusätzliche Gebühr von € 21,99 erhältlich. Sobald du den VIP-Zugang zu Mulan hast, kannst du den Film auf jeder Plattform, auf der Disney+ verfügbar ist, so oft ansehen wie du möchtest. Der VIP-Zugang besteht so lange, wie du ein aktives Disney+ Abo besitzt. The Walt Disney Company (Benelux) B.V., De Passage 144, 1101 AX Amsterdam, Niederlande. Weitere Informationen: disneyplus.com/mulaninfo.