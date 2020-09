Alles, was im Oktober auf Disney+ läuft

Es war einmal ein Schneemann

Die Walt Disney Animation Studios erzählen in "Es war einmal ein Schneemann" die bislang unbekannte Vorgeschichte von Olaf, dem treuherzigen und einfühlsamen Schneemann, der Umarmungen liebt und im Oscar®-prämierten Disney Animationsfilm "Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren" aus dem Jahr 2013 als auch in der umjubelten Fortsetzung von 2019 alle Herzen zum Schmelzen bringt. Der Film zeigt Olafs erste Schritte, als er in den schneebedeckten Bergen vor den Toren von Arendelle zum Leben erwacht und nach seiner Identität sucht.