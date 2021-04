Cruella - VIP Zugang*

"Oscar®-Gewinnerin Emma Stone („La La Land“) spielt die Titelrolle in Disneys „Cruella”, einem brandneuen Live-Action-Spielfilm über die rebellischen Anfänge einer der berüchtigtsten – und elegantesten – Schurkinnen der Kinogeschichte: die legendäre Cruella de Vil. „Cruella“ spielt im London der 1970er Jahre inmitten der Punk-Rock-Revolution und folgt der jungen Gaunerin Estella, einem cleveren und kreativen Mädchen, das entschlossen ist, sich mit seinen Designs einen Namen zu machen. Sie freundet sich mit einem Paar junger Diebe an, das ihren Appetit für Missetaten teilt, und zusammen schaffen sie es, sich in den Straßen Londons ein Leben aufzubauen. Eines Tages fällt ihr Spürsinn für Mode der Baronin von Hellman auf, einer Modelegende, vernichtend elegant und furchterregend gehoben, gespielt von der zweifachen Oscar®-Gewinnerin Emma Thompson („Wiedersehen in Howards End“, „Sinn und Sinnlichkeit“). Ihre Verbindung setzt jedoch eine Folge von Ereignissen und Offenbarungen in Gang, die Estellas frevelhafte Seite hervorbringen und sie zur lautstarken, eleganten und rachlüstigen Cruella werden lassen. Disneys Produktion von „Cruella“ wurde verfilmt unter der Regie von Craig Gillespie („I Tonya“), basierend auf einem Drehbuch von Dana Fox und Tony McNamara, einer Geschichte von Aline Brosh McKenna und Kelly Marcel & Steve Zissis. Produzenten waren Andrew Gunn („Freaky Friday“), Marc Platt („Mary Poppins' Rückkehr“) und Kristin Burr („Christopher Robin“), mit Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff und Glenn Close als ausführenden Produzenten. Die zweimalige Oscar®-Gewinnerin Jenny Beavan („Mad Max: Fury Road“, „Zimmer mit Aussicht“) kreierte als Kostümdesignerin die blendenden und einfallsreichen Kostüme, die ihr ganz eigenes Leben entfalten.

*Cruella wird am 28. Mai auf Disney+ mit VIP-Zugang starten. Disney+ Abonnenten können den VIP-Zugang gegen eine einmalige Zusatzzahlung von 21,99 Euro pro Film erhalten.