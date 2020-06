Alles, was ab Juni auf Disney+ läuft.

Dschafars Rückkehr

Dschafars Wunsch, der mächtigste aller Dschinnis zu werden, hält ihn in einer Lampe gefangen, bis er von Abis Mal, dem Chef der Diebe, gerufen wird. Nach seiner Freilassung will Dschafar sich an Aladdin rächen, und es liegt an Aladdin und seinen Freunden, Agrabah vor Dschafars Bosheit zu schützen. Enthält Tabakdarstellungen.