STAFFEL-FINALE: The Falcon and the Winter Soldier

Big Shot – Staffel 1, Episode 2

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 5

(K)ein Vater gesucht

The Story of God with Morgan Freeman – 1-3

Best Laid Plans (Star)

Breaking & Entering - Einbruch & Diebstahl (Star)

Eroberung vom Planet der Affen (Star)

Kein Vater von gestern (Star)

Rückkehr zum Planet der Affen (Star)

Am grünen Rand der Welt (Star)

A Teacher – Staffel 1, Episode 1 (Star)

Solar Opposites - Staffel 2, Episode 3 (Star)