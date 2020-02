Spielgefährten aus der Wunderhöhle

Mit diesen Actionfiguren aus dem neuen Film bekommt Spielspaß eine völlig neue Dimension. Aladdin tritt in seiner Straßenjungenaufmachung mit Weste und Hut und natürlich seinem reizenden Begleiter Abu zum Spielen an. Jasmin präsentiert sich in ihrem kultigen türkisen Outfit, samt Glitzerdetails. Drückt man auf den Edelstein an ihrem Rumpf, singt sie „Ein Traum wird wahr“. Zu dem Paar passen der quirlige Dschinni, der „Nur‘n kleiner Freundschaftsdienst“ singt. Packst du noch Dschafar dazu, den bösen Berater des Sultans, haben deine Kinder alles, um die Abenteuer von Agrabah nachzuspielen.